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بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون مع بنك البلاد

منذ 15 ساعة
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بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون مع بنك البلاد

الرياض (صدى):
أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك البلاد ، تهدف إلى تقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري، الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، يوم الأربعاء ١٤يوليو 2021، في مقره بمدينة الرياض وتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد بنك البلاد امتدادًا للاتفاقيات السابقة.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له، حيث تم اعتماد بنك البلاد ، امتدادًا للاتفاقيات السابقة ، وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل بنك البلاد على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويوفر برنامج زود العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، حيث يحظى البرنامج بإقبال لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من ٦-١٨ عام ، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية أكثر من(٩٥) ألف مشترك ومشتركة ، فاق مجموع مدخراتهم (٢٤٢) مليون ريال .

ويعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى١٠٪ من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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