6 وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر 6 وظائف شاغرة في التخصصات التقنية للعمل بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول أنظمة تشغيل، أخصائي حوكمة البيانات، مدير علاقات الخدمة، مدير حماية البيانات والخصوصية، رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات، أخصائي الشراكة الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):
1- مسؤول أنظمة تشغيل
2- أخصائي حوكمة البيانات
3- مدير علاقات الخدمة
4- مدير حماية البيانات والخصوصية
5- رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات
6- أخصائي الشراكة الاستراتيجية