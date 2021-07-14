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6 وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

منذ 6 ساعات
1797
6 وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر 6 وظائف شاغرة في التخصصات التقنية للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول أنظمة تشغيل، أخصائي حوكمة البيانات، مدير علاقات الخدمة، مدير حماية البيانات والخصوصية، رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات، أخصائي الشراكة الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- مسؤول أنظمة تشغيل

2- أخصائي حوكمة البيانات

3- مدير علاقات الخدمة

4- مدير حماية البيانات والخصوصية

5- رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات

6- أخصائي الشراكة الاستراتيجية

 

 

الرياض
وظائف شاغرة
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
سدايا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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