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تمديد فترة العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

منذ 6 ساعات
2043
تمديد فترة العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

بدر الحارثي (صدى):
وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتمديد فترة العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بحيث يبدأ السوق من الساعة الثالثة والنصف فجرا حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، بدلا من الساعة السابعة مساء سابقا.

وذلك نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذه الفترة، ولتسهيل تسوق مرتادي السوق خلال الفترة المسائية بكل يسر وسهولة، بعيدا عن شدة الحرارة خلال فترة النهار.

وكذلك لتمكين أصحاب المباسط والتجار في السوق من القيام ببيع منتوجاتهم بعيدة عن حرارة الأجواء، وذلك اعتبارا من هذا اليوم الأربعاء 04/12/1442هـ،

 

الدمام
المنطقة الشرقية
سوق الخضار

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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