أطعمة تحارب الضعف العام والتشنجات لاحتوائها على البوتاسيوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يستخدم نحو 98% من البوتاسيوم في الجسم داخل الخلايا، معظمه يوجد في الخلايا العضلية، والقليل منه في الخلايا العظمية والكبد وكريات الدم الحمراء؛ حيث يعمل على محاربة الضعف العام والتعب وتشنجات العضلات وصعوبة التنفس.
وتوجد أطعمة غنية بالبوتاسيوم يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي؛ حيث يحتوي الأفوكادو على الكثير من الفوائد الصحية، فهو غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة كما هو معروف والبوتاسيوم؛ ما يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع، وتعزيز صحة القلب والشرايين.
وتشمل حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم، نحو 541 ملليغراما من البوتاسيوم، بالإضافة إلى غناها بفيتامين "A" و"C" و "B6" والمنغنيز، كما تحتوي قشور البطاطا على نسبة عالية من البوتاسيوم، فيما تحتوي السبانخ على قدر كبير من البوتاسيوم.
َ ويحتوي الزبادي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ ما يساعد على الحد من الإصابة بالأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم، وأثبتت دراسة قامت بها جمعية القلب الأمريكية أن من يتناولون الزبادي يوميا أقل عرضة للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، فيما يعد الموز أكثر الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، إذ إن تناول 100 غرام من الموز يمد الجسم بنحو 358 مللغم من البوتاسيوم؛ ما يساعد في الحفاظ على معدل ضغط الدم والحفاظ عليه من الارتفاع.