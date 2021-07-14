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الدكتور النعمي: تدريب صحة جازان يؤهل «16» ممارسا في « دعم الحياة في الإصابات المتقدمة»

منذ 20 ساعة
1449
الدكتور النعمي: تدريب صحة جازان يؤهل «16» ممارسا في « دعم الحياة في الإصابات المتقدمة»

عبدالله عكور (صدى):
اختتمت ادارة الشئون الاكاديمية والتدريب بصحة جازان يوم أمس، دورتها التدريبية في «دعم الحياة في الإصابات المتقدمة (ATLS )» بحضور عدد من المتدربين البالغ عددهم « 16» متدرب من الكادر الصحي والتي استمرت لمدة يومين في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازات الوقائية من فيروس كوفيد١٩.

وأكد مدير ادارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان الدكتور ابراهيم النعمي، انه وبتوجيه مدير عام صحة جازان ومساعديه، تنفذ صحة جازان العديد من البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وتستهدف فيها جميع منسوبي مستشفيات ومراكز المنطقة بمختلف التخصصات الطبية والفنية والادارية.

ويهدف تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية الى تطوير مهارات المشاركين نظرياً وعملياً لتقديم افضل الخدمات العلاجية بفاعلية وكفاءة .

وحث الدكتور النعمي جميع منسوبي صحة جازان، خصَوصا العاملين في المستشفيات والمراكز للاستفادة من البرامج والدورات التي تنفذها بشكل مستمر في قاعات التدريب .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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