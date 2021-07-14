الدكتور النعمي: تدريب صحة جازان يؤهل «16» ممارسا في « دعم الحياة في الإصابات المتقدمة»

عبدالله عكور (صدى):
اختتمت ادارة الشئون الاكاديمية والتدريب بصحة جازان يوم أمس، دورتها التدريبية في «دعم الحياة في الإصابات المتقدمة (ATLS )» بحضور عدد من المتدربين البالغ عددهم « 16» متدرب من الكادر الصحي والتي استمرت لمدة يومين في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازات الوقائية من فيروس كوفيد١٩.
وأكد مدير ادارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان الدكتور ابراهيم النعمي، انه وبتوجيه مدير عام صحة جازان ومساعديه، تنفذ صحة جازان العديد من البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وتستهدف فيها جميع منسوبي مستشفيات ومراكز المنطقة بمختلف التخصصات الطبية والفنية والادارية.
ويهدف تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية الى تطوير مهارات المشاركين نظرياً وعملياً لتقديم افضل الخدمات العلاجية بفاعلية وكفاءة .
وحث الدكتور النعمي جميع منسوبي صحة جازان، خصَوصا العاملين في المستشفيات والمراكز للاستفادة من البرامج والدورات التي تنفذها بشكل مستمر في قاعات التدريب .