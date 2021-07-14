وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك فيصل، عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، الفنية، التعليمية) على نظام العقود المؤقتة، للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.
وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع (للرجال)، مصمم جرافيكس (للرجال والنساء)، مهندس زراعي (للرجال)، فني زراعي (للرجال)، مساعد إداري (للرجال والنساء)، محاسب (للرجال والنساء)، مراسل (للرجال)، مدرس لغة إنجليزية (للرجال والنساء).
واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على شهادة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) حسب شروط كل وظيفة، ولا يشترط الخبرة لجميع الوظائف (باستثناء وظيفة مهندس زراعي).
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة عند التقديم (في ملف واحد بصيغة PDF): سيرة ذاتية للمتقدم، صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة، صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة، صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
وكشفت الجامعة، أن التقديم بدأ من يوم أمس الثلاثاء 1442/12/3هـ، ويستمر حتى السبت الموافق 1442/12/7هـ، وذلك عبر موقع جامعة الملك فيصل .