الإمارات تتوصل لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع "أوبك بلس"

أبوظبي (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن توصل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع تحالف "أوبك بلس"؛ مما تسبب في انخفاض سعر نفط برنت دولارا إلى 75.49 دولار للبرميل.
وأوضحت مصادر، إنه سيكون لدى الإمارات خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يوميا لصفقات النفط المستقبلية.
ويُشار إلى أن التحالف النفطي "أوبك بلس" كان قد ألغى اجتماعا كان مقررا في الخامس من الشهر الحالي، لمناقشة اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.