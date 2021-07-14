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الإمارات تتوصل لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع "أوبك بلس"

منذ 3 ساعات
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الإمارات تتوصل لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع "أوبك بلس"

أبوظبي (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن توصل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع تحالف "أوبك بلس"؛ مما تسبب في انخفاض سعر نفط برنت دولارا إلى 75.49 دولار للبرميل.

وأوضحت مصادر، إنه سيكون لدى الإمارات خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يوميا لصفقات النفط المستقبلية.

ويُشار إلى أن التحالف النفطي "أوبك بلس" كان قد ألغى اجتماعا كان مقررا في الخامس من الشهر الحالي، لمناقشة اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

الإمارات
أسعار النفط
إنتاج النفط
تسوية
أوبك بلس

التعليقات

بوجابر
بوجابر عدد التعليقات : 1
منذ 52 دقيقة
وش الفايدة تزيد الانتاج وتبيعه برخيص ، ثبت الانتاج وبيعه بسعر عالي ، على الاقل تحافظ على مخزون النفط

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله ياابن العم ماادري ويش السالفه .. صراخ وعويل ماينفهم منه شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..
ابو علي
ضاع الحيا الله المستعان واصبح الموضوع يعلن علنا دون خجل أو حياء وكأنه أمر طبيعي طبعا الوضع ماهو مصدفه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم حمقى مهابييل .. ودوهم لزعبل ابو الزعابيل ..

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