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تكليف الشيخ بندر بن عبدالعزيز خطيبًا لخطبة عرفة

منذ 6 ساعات
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تكليف الشيخ بندر بن عبدالعزيز خطيبًا لخطبة عرفة

نايف السالم (صدى):
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن صدورالتوجيه الكريم بتكليف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام، خطيبًا لخطبة عرفة.

ويذكر أن رئاسة شؤون الحرمين تستعد للموسم حج هذا العام، متمثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، لترجمة خطبة يوم "عرفة" إلى 10 لغات.

كما سيتم بثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، حيث تم رفع عدد اللغات للإرشاد المكاني والزماني والثقافي بالمسجد الحرام إلى أكثر من 25 لغة، ويأتي ذلك تحت شعار "نشر الهداية للعالمين".

 

شؤون الحرمين
خطيب
يوم عرفة
خطبة عرفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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