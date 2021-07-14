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بالفيديو.. قانوني يكشف الخطوات المتبعة عند فقد الحاج إثباته الشخصي أو تعرضه للسرقة

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. قانوني يكشف الخطوات المتبعة عند فقد الحاج إثباته الشخصي أو تعرضه للسرقة

مكة المكرمة (صدى):
كشف المستشار القانوني صقر الحربي، اليوم الأربعاء، الخطوات التي يتبعها الحاج عند فقدانه لإثباته الشخصي أو تعرضه للسرقة.

وقال صقر الحربي، أن هناك مكاتب لأقسام الشرطة وأخرى للنيابة العامة، فيما تم إصدار بطاقة الحج الذكية وهي بديل عن الهوية مؤقتاً داخل المشاعر المقدسة؛ حيث يتم الاستدلال عن معلوماتك بسهولة، بحسب برنامج "صباح السعودية" على قناة "السعودية" .

وأوضح "الحربي" أن ما عليك في تلك الحالة إلا التقدم بالشكوى لدى الجهات الموجودة داخل المشاعر المقدسة، وهم يقومون بذلك لأنهم مختصين من أكثر من وزارة مثل وزارة الداخلية، وزارة الحج، وزارة العدل ومن النيابة العامة التي لديها مكاتب هناك تقوم بعملية معالجة لمثل هذه الشكاوى، فيما أصبحت الهوية متاحة عبر توكلنا فلا داعي لأخذها حتى لا تتعرض للفقدان.

موسم الحج
الحجاج
السرقة
قانوني
إثبات شخصي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130656
منذ 7 دقائق
شي طيب ..

.. الفيديو ماهو شغاال ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوكيه ، قود فري قود ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اوكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب .. .. الفيديو ماهو شغاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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