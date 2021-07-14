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أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف 

منذ 19 ساعة
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أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف 

محمد المحسن (صدى):
تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام المالي 1441 - 1442هـ الذي قدمه المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ ابن حميد, متمنيًا له التوفيق والنجاح, مثمنًا الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال اعتمادهم على العمل المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

كما اطلع سمو أمير القصيم على الدليل الإرشادي والإجرائي لإعادة هيكلة الإدارة العامة للموارد البشرية في الجهات الحكومية طبقاً لمنهجية برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي يعد من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مشيدا سموه بما احتواه الدليل من تنظيمات ولوائح تسهم تطوير الأداء المهني والعملي لمنسوبي الهيئة .

من جهته أعرب الشيخ ابن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال, مؤكدًا أن توجيهات سموه ستكون عونًا له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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