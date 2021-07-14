نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. قصة وفاء طبيبة مصرية عملت في المركز الصحي بعسير لأكثر من 31 عامًا

منذ 7 ساعات
3582
1
بالفيديو.. قصة وفاء طبيبة مصرية عملت في المركز الصحي بعسير لأكثر من 31 عامًا

أبها (صدى):
عملت الدكتور هالة الشافعي من الجنسية المصرية في مركز الرعاية الصحية بالمسقي التابع لمنطقة عسير لأكثر من 31 عاماً ارتبطت خلالها بالأهلي واعتبروها واحدة من أهالي هذه القرى يبادلونها كل المشاعر الصادقة.

وضربت الدكتورة هالة أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء لتودع الأهالي مؤخرًا بالدموع على أمل لقياهم من جديد؛ حيث أكدت أنها أمضت الـ31 عامًا في المسقي لطيبة الأهالي الذين احتضونها واستقبلوها ولم يجعلوها تشعر أنها غريبة عن المكان، بحسب برنامج "صباح السعودية" على قناة "السعودية" .

وأضافت وهي تغالب الدموع، أنها كانت تشعر أنها في بلدها الثاني وتربى أولادها في المملكة وذهبوا إلى المدارس والجامعات بها؛ فيما قال أحد الأهالي أنها نموذج من الأطباء الأجانب الذين عاشوا لهذه البلدة "وما أمضى أحد مثل هذه الدكتورة في المستوصف، وبعض الأهالي يأخذون العلاج من أطباء استشاريين بمستشفيات خاصة ولكي تطمئن قلوبهم يذهبون به إلى الدكتورة هالة ليتأكدوا منه ويستشيرونها".

وذكر آخر أن هناك سيدة لديها ابنة تعاني من مرض القلب ولكن لم تكن تعلم، عُرضت على أخصائيين واستشاريين ومستشفيات كثيرة حكومية وخاصة، وذات مرة ذهبت الأم بابنتها إلى الدكتورة هالة وحكت لها حالتها لتنصحها بالذهاب إلى مستشفى خاص بالقلب ليتضح أن لديها مشكلة في أحد الصمامات.

 

عسير
طبيبة مصرية
مركز صحي
قصة وفاء
المسقي

التعليقات

العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3773
منذ 4 ساعات
في بلاد أخرى تجنس مثلها وأقل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. تكلفة ذهاب "الحاج" من القصيم إلى مكة ريال واحد عام 1340هـ
بالفيديو.. تكلفة ذهاب "الحاج" من القصيم إلى مكة ريال واحد عام 1340هـ
منذ دقيقة 1030
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
منذ 8 دقائق 1127
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
منذ 9 دقائق 113
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
منذ 19 دقيقة 1258
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
منذ 20 دقيقة 1161
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
منذ 24 دقيقة 1378
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
منذ 43 دقيقة 1253
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
منذ 48 دقيقة 10198
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
منذ 54 دقيقة 1523
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
منذ ساعة 1214