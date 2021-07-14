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أمير القصيم يوجه الجهات الحكومية بإستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

منذ 17 ساعة
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أمير القصيم يوجه الجهات الحكومية بإستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

محمد المحسن (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم, ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال إجازة العيد.

وأكد سموه على جميع القطاعات ذات العلاقة واللجان بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال مدة الإجازة , ومتابعة تطبيق الإجراءات من تباعد والتزام بالكمامات وعدم المصافحة ومنع التجمعات المخالفة, التي يزيد عددها عن الأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على الحفاظ على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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