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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 39 دقيقة
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 158 يوماً 1842 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في كل من منطقتي الشرقية والقصيم ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض وعسير ونجران.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا
المصلين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130625
منذ 30 دقيقة
الحمد لله ..

.. الله يحمي المسلمين من كل شر وأذيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

7UP
قال ميسي ؟؟ اطقع في الطشت 1 . كاس ملك 1 . كاس كوبا الاضعف بعد كاس اوربا انجازات تاريخية يارجل هههههههههههه
صنيان
اخ
ابو محمد 😎 ✍️
راحن حراج من صيد امس .. والله اعلم ..
مفصول بن مقطوع آل منتهي
الكره الذهبيه السابعه وبالأرقام لسيد اللاعبين وأفضل من لمست قدماه كرة القدم ليونيل ميسي وبدون منازع...... المسأله مسألة وقت 💪
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

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