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سائق يطير من سيارته بعد حادث مروع
منذ 58 دقيقة
613
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13763
منذ 44 دقيقة
شئ عجيب.
جايك طاير مع المنعطف،ومسفح،،
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