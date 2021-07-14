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بالفيديو.. وزير النقل: الأكاديمية السعودية اللوجستية ستمكن المواطنين من العمل بمجال النقل

منذ 8 ساعات
1995
بالفيديو.. وزير النقل: الأكاديمية السعودية اللوجستية ستمكن المواطنين من العمل بمجال النقل

الرياض (صدى):
أكد وزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، أن الأكاديمية السعودية اللوجستية التي تم إطلاقها مؤخرًا ستمكن المواطنين من العمل في مجال النقل.

وقال وزير النقل: "سعدنا بتدشين الأكاديمية السعودية اللوجستية وهي أكاديمية متخصصة تستهدف لتأهيل شباب وشابات الوطن للوظائف الممتدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

وأضاف: "هذه الأكاديمية ستكون ممكنة لتوفير فرص عمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لشباب وشابات الوطن، وقبل أيام تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية برعاية من ولي العهد - حفظه الله - حيث تأتي الأكاديمية كخطوة مباركة تمتد لتمكين هذه الاستراتيجية".

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، قد أعلنت عن إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية، بحضور وزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد بن فهيد الفهيد.

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن الأكاديمية السعودية اللوجستية تعد أحد المبادرات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والمسهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وزارة النقل
الأكاديمية السعودية اللوجستية
مجال النقل

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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