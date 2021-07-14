بالفيديو.. وزير النقل: الأكاديمية السعودية اللوجستية ستمكن المواطنين من العمل بمجال النقل

الرياض (صدى):
أكد وزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، أن الأكاديمية السعودية اللوجستية التي تم إطلاقها مؤخرًا ستمكن المواطنين من العمل في مجال النقل.
وقال وزير النقل: "سعدنا بتدشين الأكاديمية السعودية اللوجستية وهي أكاديمية متخصصة تستهدف لتأهيل شباب وشابات الوطن للوظائف الممتدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية".
وأضاف: "هذه الأكاديمية ستكون ممكنة لتوفير فرص عمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لشباب وشابات الوطن، وقبل أيام تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية برعاية من ولي العهد - حفظه الله - حيث تأتي الأكاديمية كخطوة مباركة تمتد لتمكين هذه الاستراتيجية".
وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، قد أعلنت عن إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية، بحضور وزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد بن فهيد الفهيد.
وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن الأكاديمية السعودية اللوجستية تعد أحد المبادرات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والمسهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.