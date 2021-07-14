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مراهق يدهس اخر بالسيارة بعد خلاف بينهم
منذ 5 ساعات
1553
3
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9513
منذ 5 ساعات
عقليات من تنك خاوي و مصدي **
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13763
منذ 4 ساعات
حيندم وقت لا ينفع الندم،
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130648
منذ ساعة
مهابيل ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
والله ياابن العم ماادري ويش السالفه .. صراخ وعويل ماينفهم منه شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..
ابو علي
ضاع الحيا الله المستعان واصبح الموضوع يعلن علنا دون خجل أو حياء وكأنه أمر طبيعي طبعا الوضع ماهو مصدفه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم حمقى مهابييل .. ودوهم لزعبل ابو الزعابيل ..
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