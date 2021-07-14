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بالصور.. أوبل تعلن عن أسترا الجديدة موديل 2022

منذ 8 ساعات
1735
بالصور.. أوبل تعلن عن أسترا الجديدة موديل 2022

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة أوبل عن موديل 2022 من طراز أسترا، بعد تقديم العديد من الصور التشويقية لها خلال الفترة الحالية.

وتأتي السيارة اوبل استرا موديل 2022 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي مزود بشاحن تربو قادر على توليد قوة 110 أحصنة أو 130 حصانًا، ومحرك ديزل سعة 1500 سي سي بقوة 130 حصانًا، وسيتوافر إصدار هجين بقوة 225 حصانًا.

ويتكون ناقل الحركة للسيارة اوبل استرا موديل 2022 ، من 6 سرعات يدوى كتجهيز قياسي مع محركات البنزين والديزل، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات للنسخة الهجينة.

وتحتوي على كشافات امامية بتقنية Matrix LED ، بالإضافة الى مقصورة داخلية تعتمد على شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 10 بوصات لنظام المعلومات والترفيه ، و مجموعة العدادات الرقمية بالكامل لها نفس الحجم .

 

سيارات
أوبل
أسترا
أسترا الجديدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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