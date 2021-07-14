الشوفان والأرز يساعدان على التحكم في سكر الدم

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن أطعمة عديدة تساعد على التحكم في سكر الدم فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في خفض مستوى الأنسولين بعد الوجبة.
ومنها الثوم حيث أنه عشبًا ذو فوائد غذائية هائلة ، فهو لا يعزز مذاق الطعام فحسب ، بل يتحكم أيضًا في مستوى السكر في الدم ، والالتهابات ، وكوليسترول LDL لمرضى السكري من النوع 2 أيضًا. يمكن أن يساعد تناول فص من الثوم يوميًا أيضًا في خفض مستوى ضغط الدم
ويجب على مرضى السكري تناول الفول فهو يساعد على كبح مستويات السكر في الدم بشكل أفضل من أي أطعمة نشوية أخرى
ويرفع الأرز الأبيض نسبة السكر في الدم ، لذا تأكد من استبداله بالأرز البني. يقلل استهلاك الأرز البني من خطر الإصابة بمرض السكري بحوالي 15 في المائة. علاوة على ذلك ، فإن استبدال الأرز بالحبوب الأخرى يمكن أن يقلل أو يقي من مرض السكري بنسبة 35 في المائة
كما يجب تناول التفاح فهو يرتبط بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا تم تناولها بشكل متكرر. يمكن للأشخاص الذين يتناولون التفاح يوميًا تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 27٪ مقارنة بمن لا يأكلون التفاح
ويعتبر الشوفان علاج منزلي بسيط للتحكم في السكر الدم حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامينات ب (خاصة ب 1) وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة.