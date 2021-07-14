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‏وزارة الخارجية تعلن عن توفر 4 وظائف لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

منذ ساعتين
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‏وزارة الخارجية تعلن عن توفر 4 وظائف لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد 4 وظائف لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك وإنتيبي (اوغندا) الجنسين، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من وزارة الخارجية على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الشاغرة كالتالي: مسؤول موارد بشرية (P3): تاريخ نهاية التقديم: 01-08-2021، فضلًا عن مسؤول إداري (D2): تاريخ نهاية التقديم: 17-07-2021، إلى جانب مسؤول موارد بشرية (P4): تاريخ نهاية التقديم: 16-07-2021، رئيس المشاركة النوعية (P5): تاريخ نهاية التقديم: 17-07-2021.

وقالت الوزارة، أنه يرجى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخه من التقديم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

 

 

وظائف
الأمم المتحدة
وزارة الخارجية
نيويورك
أوغندا

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 25
منذ 25 دقيقة
انا عندي شهادة الكفاءة تنفع

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أحدث التعليقات

7UP
قال ميسي ؟؟ اطقع في الطشت 1 . كاس ملك 1 . كاس كوبا الاضعف بعد كاس اوربا انجازات تاريخية يارجل هههههههههههه
صنيان
اخ
ابو محمد 😎 ✍️
راحن حراج من صيد امس .. والله اعلم ..
مفصول بن مقطوع آل منتهي
الكره الذهبيه السابعه وبالأرقام لسيد اللاعبين وأفضل من لمست قدماه كرة القدم ليونيل ميسي وبدون منازع...... المسأله مسألة وقت 💪
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..

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