روان بن حسين: أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن حزنها الشديد بسبب عدم قدرتها على توديع والدتها التي فارقت الحياة الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وذلك بعد رفض السماح لها بالدخول إلى الكويت لعدم اعترافها بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت روان بن حسين عبر "الستوري" الخاص على إنستغرام:" بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين بأمس الحاجة لي".
وأضافت الفاشينيستا الكويتية:"لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟"، مختتمة:"بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقی بس.. حسبي الله ونعم الوكيل".