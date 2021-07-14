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روان بن حسين: أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن

منذ 32 دقيقة
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روان بن حسين: أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن حزنها الشديد بسبب عدم قدرتها على توديع والدتها التي فارقت الحياة الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وذلك بعد رفض السماح لها بالدخول إلى الكويت لعدم اعترافها بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت روان بن حسين عبر "الستوري" الخاص على إنستغرام:" بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين بأمس الحاجة لي".

وأضافت الفاشينيستا الكويتية:"لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟"، مختتمة:"بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقی بس.. حسبي الله ونعم الوكيل".

 

الكويت
وفاة
روان بن حسين
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14706
منذ 22 دقيقة
بعد الكلام ترتاحي .. لكن راحتك الحقيقية مع أمك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أحلى عرض من بومبا
د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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