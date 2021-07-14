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خطوات الإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية عن العمل عبر "أبشر"

منذ 9 ساعات
2094
خطوات الإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية عن العمل عبر "أبشر"

الرياض (صدى):
أوضحت منصة "أبشر" أن خدمة تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية، تمكنك من التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية عبر حسابك على المنصة.

وقالت المنصة، أن ذلك حسب الشروط التالية: أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل عامل، أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، فيما يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة، بينما خطوات وطريقة الوصول للخدمة هي: تبويب العمالة، ثم اختيار خدمات، وبعدها تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية، وذلك بالبحث أو كتابة اسم الخدمة في محرك البحث.

 

 

المملكة
العمالة المنزلية
منصة أبشر
بلاغ تغيب

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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