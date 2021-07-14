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انتصار الشراح برفقة ابنتها في الطائرة قبل بدء علاجها بلندن

منذ 42 دقيقة
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انتصار الشراح برفقة ابنتها في الطائرة قبل بدء علاجها بلندن

خالد الظفيري (صدى):
سافرت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، أمس الثلاثاء، إلى بريطانيا لتبدأ رحلة علاجها برفقة ابنتها دلال، ونجلها سالم.

وأظهرت صورة متداولة، الفنانة انتصار الشراح، وابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتهما الكويت متوجهتان إلى لندن.

ومن المقرر أن تستمر فترتها العلاجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ نظًرا لحالتها الصحية واحتياجها إلى العديد من الفحوصات، وإعادة التأهيل وغسيل الكلى.

ويذكر أن الشراح قد انتقلت إلى العناية المركزة بعد مضاعفات صحية تعرضت لها على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، حيث كانت تعاني ألم في المعدة.

الكويت
بريطانيا
علاج
مرض
انتصار الشراح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130620
منذ 26 دقيقة
الله يشفيها ويعافيها مما فيهاا .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14706
منذ 21 دقيقة
الله رب الناس أذهب عنها البأس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أحلى عرض من بومبا
د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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