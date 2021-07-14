انتصار الشراح برفقة ابنتها في الطائرة قبل بدء علاجها بلندن

خالد الظفيري (صدى):
سافرت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، أمس الثلاثاء، إلى بريطانيا لتبدأ رحلة علاجها برفقة ابنتها دلال، ونجلها سالم.
وأظهرت صورة متداولة، الفنانة انتصار الشراح، وابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتهما الكويت متوجهتان إلى لندن.
ومن المقرر أن تستمر فترتها العلاجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ نظًرا لحالتها الصحية واحتياجها إلى العديد من الفحوصات، وإعادة التأهيل وغسيل الكلى.
ويذكر أن الشراح قد انتقلت إلى العناية المركزة بعد مضاعفات صحية تعرضت لها على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، حيث كانت تعاني ألم في المعدة.