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أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

منذ 17 ساعة
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أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

عطاالله العمراني (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك , لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, لمنع انتشار فيروس كورونا ، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة . سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

تبوك
امير تبوك
منطقة تبوك
عيد الاضحى
اجازة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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