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احتياطات هامة لتجنب تعرض الـ«باور بانك» للانفجار

منذ 8 ساعات
2002
احتياطات هامة لتجنب تعرض الـ«باور بانك» للانفجار

وكالات (صدى):
كشفت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة (VdTÜV)، عن احتياطات هامة يجب اتباعها لتجنب تعرض بطاريات الـ«باور بانك» التي تساعد في إطالة فترة تشغيل الأجهزة الجوالة أثناء التنقل بعيدًا عن مصادر الطاقة، للانفجار.

وأكدت الهيئة على ضرورة مراعاة احتياطات السلامة والأمان عند التعامل مع بطاريات الـ«باور بانك»؛ نظرا لأن التعامل معها بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى حدوث أضرار أو نشوب حريق في أسوأ الأحوال، وتجنب تعرض بطاريات الـ«باور بانك»؛ لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة.

وتتراوح درجة حرارة التشغيل المثالية لمعظم بطاريات الـ«باور بانك»؛ بين صفر و35 درجة مئوية على غرار الهواتف الذكية، وإذا تعرضت بطاريات الـ«باور بانك»؛ للسخونة المفرطة، فقد يتسبب ذلك في حدوث قفلة كهربائية أو إطلاق تفاعلات حرارية داخلية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار في الحالات الشديدة.

ونصحت الهيئة بعدم ترك بطاريات الـ«باور بانك»؛ في السيارة أو على لوحة القيادة أثناء الصيف، فضلًا عن عدم شحن الهاتف الذكي بواسطة الباور بانك مع وضعهما في جيب السروال؛ نظرا لأن الحرارة الناشئة عن عملية الشحن إلى جانب حرارة الصيف قد تؤدي إلى الإصابة بحروق، وتوخي الحرص والحذر في حالة سقوط بطارية الـ«باور بانك»؛ على الأرض أو إذا كانت تالفة بشكل عام، سواء كانت منتفخة أو مشوهة، ففي مثل هذه الحالات يجب التخلص من بطارية الباور بانك بصورة سليمة فنيًّا.

الانفجار
باور بانك
احتياطات هامة
مراقبة الجودة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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