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‏صورة نادرة تجمع الملك فهد والملك عبدالله خلال موسم الحج

منذ 7 ساعات
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‏صورة نادرة تجمع الملك فهد والملك عبدالله خلال موسم الحج

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة نادرة عن الملك فهد والملك عبدالله - رحمهما الله - خلال موسم الحج عام ١٩٦٥ م.

وأظهرت الصورة النادرة التي نشرها حساب الملك فهد بن عبدالعزيز عبر "تويتر"، الملك فهد والملك عبدالله - رحمهما الله - بملابس الإحرام خلال الحج.

ويعد الملك فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (1920 - 26 جمادى الآخرة 1426 هـ / 1 أغسطس 2005)، هو خامس ملوك المملكة وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين، وهو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري؛ حيث تولى مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982م بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد.

أما الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - (1343 هـ / 1924- 3 ربيع الثاني 1436 هـ / 23 يناير 2015م)، هو الملك السادس للمملكة، والابن الثاني عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وأمه هي فهدة بنت العاصي بن كليب بن شريم العبدي الشمري، ولد في عام 1924م بمدينة الرياض.

 

موسم الحج
الملك عبدالله
الملك فهد
صورة نادرة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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