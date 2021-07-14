وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الإستثمارات العامة)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح 62 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال/نساء) في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، قانونية، فنية، سياحية)، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين.
وأوضحت الشركة أن التخصصات المفضلة: المالية، القانون، الهندسة، المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة المكاتب، الموارد البشرية، العلاقات العامة، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة المشاريع، السياحة والفنادق، الصحة أو السلامة المهنية.
وأشارت إلى أن التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search)، وللإطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي، وذلك عبر بوابة التوظيف الرسمية للمشروع .