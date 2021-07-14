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‏وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالتوسع في فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى

منذ 9 ساعات
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‏وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالتوسع في فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، كافة فروع الوزارة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، لتشمل مصليات العيد المكشوفة، إضافة للجوامع وكذلك المساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا، وتهيئتها بكافة وسائل السلامة وبوقت مبكر.

وشمل التوجيه أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع مناطق المملكة، مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في التحديث الأخير الصادر، وتكثيف عمل فِرَق الصيانة والرقابة؛ للوقوف على استكمال وجاهزية كل الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد.

وجاء ذلك في إطار الجهود التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذها للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله؛ تكاملًا مع جهود مختلف قطاعات الدولة في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها.

الشؤون الإسلامية
مساجد
عيد الأضحى
مصليات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14710
منذ 7 ساعات
الله يحميك وينصرك

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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