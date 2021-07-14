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بالصور.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي يحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس

منذ ساعة
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بالصور.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي يحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس

الرياض (صدى):
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وانطلقت صباح اليوم طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

 

 

تونس
خادم الحرمين الشريفين
كورونا
مركز الملك سلمان
طلائع الجسر الجوي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130621
منذ 24 دقيقة
اللهم زد دولتنا عزاً على عز ، و وفق حكامنا ورجال الدوله لما فيه خير الإسلام والمسلمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أحلى عرض من بومبا
د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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