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سائق يفقد السيطرة والنتيجة كارثية

منذ ساعة
370
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130620
منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أحلى عرض من بومبا
د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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