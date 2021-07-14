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شركة بوبا العربية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر "تمهير"

منذ ساعة
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شركة بوبا العربية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر "تمهير"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني، تدريب على رأس العمل عبرتمهير بمحافظة جدة بمجال التحّول الرقمي، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم

وتضمنت التخصصات المطلوبة: تقنية المعلومات، الهندسة الصناعية، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات الإدارية.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواًء في القطاع العام أو الخاص.

وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 03/12/1442هـ الموافق 13/07/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب حيث يمكن التقديم خلال موقعها الإلكتروني.

جدة
بوبا
وظائق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14706
منذ 11 دقيقة
أحلى عرض من بومبا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أحلى عرض من بومبا
د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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