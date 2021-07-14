رجل يكتشف وجود كهف غامض أسفل منزله

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عثر رجل على كهف غامض مخفي على ارتفاع 30 قدمًا تحت منزله بعد العثور على درج سري يقود إلى هناك، وسرعان ما عثر على سكة حديد مهجورة أسفل منزله.
وهبط الرجل برفقة ابنة عمه إلى الطابق السفلي متوجهًا إلى الباب الذي علق عليه لافتة بجانبه ، تقول: "ادخل الكهف على مسؤوليتك الخاصة"، ليكتشفان مجموعة من السلالم التي تؤدي إلى كهف شديد السواد ، ويغامر الاثنان بالهبوط ليروا ما يمكنهم العثور عليه.
ووصف الرجل المكان أنه لا يوجد سوى جدران من الطوب وخطوط للسكك الحديدية في الكهف، لافتًا إلى أن الطوب الأحمر قد أضافه صاحب المنزل السابق له ، بينما كان الطوب الأغمق موجودًا من قبل، وقال إن الكهف أدى إلى نفق أغلق في النهاية عندما تم بناء شارع فوقه ، مضيفًا أن المنزل كان في السابق أرضًا زراعية.