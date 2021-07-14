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القبض على امرأة ذبحت ابن جارتها بمساعدة زوجها

منذ ساعة
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القبض على امرأة ذبحت ابن جارتها بمساعدة زوجها

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة على ذبح ابن جارتها ودفنه في قبو المنزل بمساعدة زوجها وابنائها بعد خطفه، بسبب خلافات مع والدته على مبلغ 8 آلاف جنيه مصري.

وقالت والدة الطفل القتيل، إنها فوجئت يوم الحادث باختفاء ابنها عمار البالغ من العمر 6 سنوات من أمام المنزل أثناء تناولهما وجبة الإفطار مع جارتها المتهمة بذبح الطفل.

وأضافت أن المتهمة قامت هي وزوجها بذبحه، وبعدها جاءت لتناول الطعام معها، مؤكدة أن المتهمة وزوجها وأبناءها، كانوا يقومون بالبحث معهم طوال فترة اختفاء ابنها.

وتمكنت الجهات الأمنية المصرية من ضبط المتهمين،الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد مواجهتهم بالأدلة.

 

مصر
جريمة
طفل
ذبح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130620
منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الطفل ماله ذنب .. الله يخلف على والديه ويصبرهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أحلى عرض من بومبا
د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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