القبض على امرأة ذبحت ابن جارتها بمساعدة زوجها

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة على ذبح ابن جارتها ودفنه في قبو المنزل بمساعدة زوجها وابنائها بعد خطفه، بسبب خلافات مع والدته على مبلغ 8 آلاف جنيه مصري.
وقالت والدة الطفل القتيل، إنها فوجئت يوم الحادث باختفاء ابنها عمار البالغ من العمر 6 سنوات من أمام المنزل أثناء تناولهما وجبة الإفطار مع جارتها المتهمة بذبح الطفل.
وأضافت أن المتهمة قامت هي وزوجها بذبحه، وبعدها جاءت لتناول الطعام معها، مؤكدة أن المتهمة وزوجها وأبناءها، كانوا يقومون بالبحث معهم طوال فترة اختفاء ابنها.
وتمكنت الجهات الأمنية المصرية من ضبط المتهمين،الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد مواجهتهم بالأدلة.