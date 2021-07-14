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"المسند" : إطلاق اسم "تروية" على الحالة المطرية المنتظر تأثيرها على عدة مناطق

منذ 11 ساعة
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"المسند" : إطلاق اسم "تروية" على الحالة المطرية المنتظر تأثيرها على عدة مناطق

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أنه ‏أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة إطلاق اسم "تروية" لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الربع الخالي، مكة المكرمة، وأجزاء من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقع عبدالله المسند، أن تستمر حالة تروية المطرية الصيفية لأكثر من أسبوع، ويبدأ نشاطها الفعلي في المملكة مطلع الأسبوع القادم، وعليه من يرغب بزيارة جازان، نجران، عسير، الباحة، الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطاراً مميزة.

وقال "المسند" أنه ‏متوقع اليوم أن تبدأ الحالة المطرية الصيفية "تروية" ونطاق تأثيرها يشمل مرتفعات جازان وعسير وجنوب شرق الربع الخالي وأجزاء من عمان، اليمن، الإمارات، فيما كشف عن قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

المملكة
الطقس
عبدالله المسند
الحالة المطرية
تروية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130657
منذ 8 ساعات
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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