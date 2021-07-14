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‎جمعية ألزهايمر تفعّل مشاريعها الإستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص

منذ 20 ساعة
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‎جمعية ألزهايمر تفعّل مشاريعها الإستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص

ريم عبدالعزيز (صدى):
بادرت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بالأصعدة التوعوية والعلمية والطبية والاجتماعية، في تفعيل كافة مشاريعها وبرامجها الرائدة، و المتفردة التي تتبناها منذ تأسيسها، وذلك تحسين جودة حياة مرضى ألزهايمر وذويهم على كافة الأصعدة، و شراكات مع عدد من شركات القطاع الخاص، في مقدمتها شركة المراعي، إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة.

‎وفي هذا الإطار أطلقت الجمعية عددا من المشاريع الخدمية المباشرة وكان على رأسها مشروع «نكفلهم لنعينهم»، الذي يتضمن شراء وتلبية مجالات الرعاية المساندة من مستلزمات صحية (كريمات للتقرحات الجلدية، مستلزمات شخصية للتغيير اليومي، مرتبة هوائية، أغطية أسرة طبية، مفارش طبية ومناديل معقمة) لتوفير جميع احتياجات المرضى شهريًا، كون العديد من الأسر لا تمتلك المبالغ الكافية لشراء المستلزمات الصحية التي تجعل من حياة كل من المريض ومقدم رعايته أسهل.

‎بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأسر ذات الدخل المحدود لا تمتلك القدرة على مواجهة الحمل الاقتصادي لهذا المرض ولا أبعاده وبالتالي يصعب عليهم توفير هذه المتطلبات اللازمة للمرضى وفقاً لمراحلها المختلفة، حيث بادرت شركة المراعي بدعم هذا المشروع بقيمة 45,000 خمسة وأربعون ألف ريال، كما تبرعت الشركة بـ40 سلة غذائية -جعله الله بميزان حسناتها.

‎وتعد شركة المراعي من الشركات الرائدة في المملكة المهتمة بالمسؤولية المجتمعية فإنهم كشركة تتمتع بروح المسؤولية والمواطنة، تلعب دوراً فعالاً في دعم القضايا الاجتماعية من خلال العديد من التبرعات الخيرية ليغطي برنامجهم الخيري في المجتمع مجالات عديدة وتبدي شركة المراعي اهتماماً خاصا بالجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في دعم للقيم الوطنية.

‎وتتقدم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وأعضاء مجلس إدارتها وكافة منسوبيها بجزيل الشكر والامتنان لشركة المراعي وذلك لدعمهم المستمر. يذكر أنّ الجمعية تعرض خدماتها من خلال التواصل على الأرقام ( 0112143838) و (0114100112) ومواقع التواصل ومن خلال موقعها الالكتروني والمقر الرئيسي للجمعية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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