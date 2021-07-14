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بالفيديو.. استئناف رحلات قطار الحرمين بعد عامين من الإغلاق

منذ ساعة
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بالفيديو.. استئناف رحلات قطار الحرمين بعد عامين من الإغلاق

جدة (صدى):
استؤنفت رحلات قطار الحرمين السريع، حيث انطلقت أولى الرحلات من محطة جدة المركزية، بعد إغلاق دام قرابة العامين، وذلك بعدما تم تهيئتها بالكامل عقب اندلاع حريق هائل أدى إلى تعطل الرحلات والتسبب في شلل كامل بالمحطة.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن المحطة عادت في وقت قياسي، نحو 8 أشهر تقريباً من بدء الأعمال، وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال وتوديع وخدمة المسافرين، بحسب "الإخبارية" .

وأشار إلى أن خطة العمل المجدولة لهذا اليوم، تتضمن عددا من الرحلات لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحسب الطلب والإقبال، وستتم زيادة عدد الرحلات تدريجيا.

وقال مدير مشروع محطة قطار الحرمين السريع المركزية المهندس محمد المرواني، أن "محطة قطار الحرمين المركزية، تخضع لأنظمة السلامة المعنية وهي مصممة بأعلى التصاميم المعتمدة، من المعايير العالمية للأمن والسلامة، وحرصنا في إعادة إعمار المحطة على تلافي الأخطاء السابقة ومحاولة تحسين الجودة".

 

 

قطار الحرمين
رحلات
محطة جدة المركزية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14700
منذ 18 دقيقة
وحشنا القطر .. الله يرزقنا المطر

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أحدث التعليقات

سلطان
ولاشي حاصل واتحدى واتحدى واتحدى اذا كان العمال تحت كفالة المقاول ايضا ان لم ين نفس المقاول متستر عليه ولا تلمون السعودي المتستر بسبب...
زائر
طيب وش الحكمة من عدم وضع التسعيرة على العبوة وهذي تهم المستهلك .. صرت اشك والله ان بعض القرارات اللي تصير ولو نرجع بنحصل...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: لَا *خَيْر * فِينا * وَ * لَن * يطيب * لَنا * عَيش *...
قرم
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان يارب.

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