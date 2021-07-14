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أمير جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

منذ 11 ساعة
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أمير جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

جازان (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة في الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وشدد سموه على أهمية الرقابة من قبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وأكد سمو أمير المنطقة على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر .

يذكر أن سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سيتواجدان على رأس العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

أمير منطقة جازان
العمل
منطقة جازان
المعاملات
إجازة عيد الأضحى

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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