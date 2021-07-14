"الكافيين" يساعد في سرعة حرق دهون البطن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد تراكم الدهون "الحشوية" حول البطن هو أحد أهم العوامل المسببة لعدد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب؛ ليقول الخبراء في مؤسسة الأغذية الصحية الشهيرة "هولاند آند باريت"، أن الكافيين يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن الحشوية بسرعة.
وكشف الباحثون في دراسة اعتمدت عليها المؤسسة، أن "معدل الأيض" أو التمثيل الغذائي، أي حرق السعرات الحرارية وتحويلها لطاقة، زاد بشكل ملحوظ خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين.
وأفادت دراسة أخرى أجريت على يابانيين يعانون من نسبة عالية من الدهون الحشوية، وأعطوا خلال 12 أسبوعا إما القهوة أو مشروبا "وهميا" بشكل يومي، تبين أن التغيرات في منطقة البطن ومحيط الخصر كانت أكبر لدى من تناولوا القهوة.