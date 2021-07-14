بالفيديو.. زينب العسكري: السعوديين كعادتهم أهل كرم وأصالة

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، في “مهرجان تراث الدول”، الذي أقيم في بعض المدارس لعرض تراث بعض الدول، بينها المملكة والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والعراق وسلطنة عمان.
ونشرت العسكري مقطع فيديو وصوراً عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وثقت فيها زيارتها لعدد من اجنحة الدول المشاركة في هذا المهرجان.
وأظهر مقطع فيديو زينب العسكري، وهي تلقي السلام على طالبات المدرسة بالجناح السعودي، قائلة : “كرنفال تراث الدول مدرسة الخزان، سعدت جداً بتواجدي في الجناح السعودي".
وأضافت : كعادتهم أهل الطيبة.. أصالة وكرم وذوق يا أهل السعودية ترحيب جميل حبيت أشارككم لحظاتي الجميلة معاهم لبى قلوبكم يااهل المملكة الغاليين”.
وظهرت زينب العسكري في الجناح المصري، وهي تمسك العود، حيث ظلت تعزف على موسيقاها، معلقة: “وحشتني مصر أم الدنيا وأهلها الطيبين كانت لحظات جميلة في الجناح المصري (فن وخفة دم وحماس وطيبة أهل مصر) كرنفال تراث الدول”.