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بالفيديو.. زينب العسكري: السعوديين كعادتهم أهل كرم وأصالة

منذ 12 ساعة
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بالفيديو.. زينب العسكري: السعوديين كعادتهم أهل كرم وأصالة

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، في “مهرجان تراث الدول”، الذي أقيم في بعض المدارس لعرض تراث بعض الدول، بينها المملكة والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والعراق وسلطنة عمان.

ونشرت العسكري مقطع فيديو وصوراً عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وثقت فيها زيارتها لعدد من اجنحة الدول المشاركة في هذا المهرجان.

وأظهر مقطع فيديو زينب العسكري، وهي تلقي السلام على طالبات المدرسة بالجناح السعودي، قائلة : “كرنفال تراث الدول مدرسة الخزان، سعدت جداً بتواجدي في الجناح السعودي".

وأضافت : كعادتهم أهل الطيبة.. أصالة وكرم وذوق يا أهل السعودية ترحيب جميل حبيت أشارككم لحظاتي الجميلة معاهم لبى قلوبكم يااهل المملكة الغاليين”.

وظهرت زينب العسكري في الجناح المصري، وهي تمسك العود، حيث ظلت تعزف على موسيقاها، معلقة: “وحشتني مصر أم الدنيا وأهلها الطيبين كانت لحظات جميلة في الجناح المصري (فن وخفة دم وحماس وطيبة أهل مصر) كرنفال تراث الدول”.

 

مصر
زينب العسكري
السعوديين
تراث الدول

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14710
منذ 11 ساعة
السعودي قدوة يحتذى به .. كالجليس الصالح لشعوب الأرض

"مثل الجليس الصالح مثل الدَاريّ ، إِن لم يُحْذِكَ من عطره عَلِقَك من ريحه"

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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