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سيارة Changan Eado plus الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها

منذ 12 ساعة
2436
سيارة Changan Eado plus الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة شانجان الستار عن السيدان الجديدة كلياً ايدو بلس 2022 عند وكيلها في أسواق المملكة؛ حيث شملت تحديثات عديدة مع هيكل عالي الصلابة لتعزيز سلامتها ومقصورة عالية التقنية بالإضافة إلى التصميم رياضي.

وحصلت السيارة على مقصورة رحبة تسع لـ 5 رُكاب، في مقاعد جلد الأمامية منها مهواة، ويُمكن التحكم بوضعيات كرسي السائق في ست اتجاهات وأربعة لكرسي الراكب، مع مقود جلد يُمكن تحريكه كهربائياً بأربعة اتجاهات، ويُمكن التحكم بالنظام الصوتي عن طريق المقود، وفي الخلف، يوجد مسند يد وسطي للمقاعد الخلفية مع مخرج مكيف خلفي ومدخل يو اس بي لشحن جوالك

وشملت مقاعد خلفية قابلة للتقسيم بنسبة 40:60 بزاوية ميلان تقدر بـ 17 درجة فقط، وأرضية المقاعد الخلفية مسطحة لتمنح راحة أكبر للركاب، في حين أن مساحة التخزين تبلغ 500 لتر تصبح 1000 لتر عند طي المقاعد الخلفية، فضلًا عن شاشة معلومات الرحلة 10.25 بوصة، وشاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس للنظام الترفيهي مائلة قليلاً نحو السائق لتحسين الرؤية.

وتتوفر السيارة بفتحة سقف تصبح بانورامية في فئة ليميتد، ومن الخلف، تأتي بمخرجين للعادم، ومصابيح ضباب خلفية، بالإضافة إلى نظام فتح الشنطة الخلفية الذكي، فيما تستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات: الأول محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر GDI لفئة تريند بقوة 128 حصان و161 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة CVT.

ويأتي الثاني محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.4 لتر تيربو GDI لفئات سمارت وليميتد بقوة 158 حصان و260 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 خلال 7.9 ثوان، مع صرفية وقود تُقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كم ويُعد هذا المحرك من بين أفضل عشر محركات في الصين لعام 2019، أما الأسعار: فئة تريند بسعر 56,235 ريال، فئة سمارت بسعر 64,285 ريال، فئة ليميتد بسعر 70,035 ريال.

 

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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