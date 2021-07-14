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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ 12 ساعة
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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم بالمملكة؛ حيث تم القبض على ثلاثة مواطنين في نجران قاموا بإتلاف جهاز رصد آلي "ساهر" .

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطنين في مكة المكرمة ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، حيث عُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء، ومواد مخدرة، وأجهزة هواتف متنقلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على ستة مواطنين بالقصيم نشبت بينهم مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف شخصي، فضلًا عن الإطاحة بمواطنين في حائل قاما بالاعتداء على عامل تعبئة وقود وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، والقبض على مواطن في مكة المكرمة ظهر بمقطع فيديو وهو يسيء إلى أهالي إحدى المحافظات.

المملكة
جرائم
الأمن العام
المقبوض عليهم

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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