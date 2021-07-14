بالفيديو.. خالد النمر: المسكنات تسبب قصور في الكلى

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أضرار تناول المسكنات، مشيرًا إلى أنها تسبب قصور في الكلى.
وقال النمر لقناة «السعودية»، أن المسكنات الطبية، تعد أدوية مهمة تستخدم لآلام العظام والعضلات والصداع؛ لكنها تسبب قصورًا في الكلى خصوصًا في حالة عدم شرب سوائل كافية وإصابة المريض بالجفاف.
وأكد على أهمية شرب كمية سوائل كبيرة تتجاوز 3 لترات يوميًا نظرًا للوجود في جو حار ومكان جاف وبذل جهد يومي، مع عدم الاعتماد على العطش مقياسا لكمية السوائل المطلوبة.
وتابع أنه قد يشعر المريض الذي يتناول المسكنات بـ آلام في المعدة، وفي حالة الشعور بذلك، يجب التوقف عنها والذهاب لأقرب مستوصف.
وأشار إلى أن بعض المسكنات تسبب سيولة في الدم أو نزيفا في العينين أو الجلد، وفي حالة اكتشاف ذلك، يجب وقف المسكنات والذهاب إلى أقرب طبيب.