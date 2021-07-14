نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. خالد النمر: المسكنات تسبب قصور في الكلى

منذ 12 ساعة
2235
بالفيديو.. خالد النمر: المسكنات تسبب قصور في الكلى

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أضرار تناول المسكنات، مشيرًا إلى أنها تسبب قصور في الكلى.

وقال النمر لقناة «السعودية»، أن المسكنات الطبية، تعد أدوية مهمة تستخدم لآلام العظام والعضلات والصداع؛ لكنها تسبب قصورًا في الكلى خصوصًا في حالة عدم شرب سوائل كافية وإصابة المريض بالجفاف.

وأكد على أهمية شرب كمية سوائل كبيرة تتجاوز 3 لترات يوميًا نظرًا للوجود في جو حار ومكان جاف وبذل جهد يومي، مع عدم الاعتماد على العطش مقياسا لكمية السوائل المطلوبة.

وتابع أنه قد يشعر المريض الذي يتناول المسكنات بـ آلام في المعدة، وفي حالة الشعور بذلك، يجب التوقف عنها والذهاب لأقرب مستوصف.

وأشار إلى أن بعض المسكنات تسبب سيولة في الدم أو نزيفا في العينين أو الجلد، وفي حالة اكتشاف ذلك، يجب وقف المسكنات والذهاب إلى أقرب طبيب.

المسكنات
خالد النمر
الكلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

أخر الأخبار

الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
منذ 4 دقائق 1080
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
منذ 6 دقائق 93
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
منذ 15 دقيقة 1209
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
منذ 17 دقيقة 1143
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
منذ 20 دقيقة 1343
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
منذ 40 دقيقة 1253
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
منذ 44 دقيقة 10159
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
منذ 51 دقيقة 1494
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
منذ ساعة 1213
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
منذ ساعة 1309