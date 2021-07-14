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انخفاض أسعار النفط عقب سلسلة مكاسب

منذ 13 ساعة
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انخفاض أسعار النفط عقب سلسلة مكاسب

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط، صباح اليوم الأربعاء، بعدما أغلقت أمس عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 حيث كشف تقرير صناعي مزيداً من السحب في مخزونات الخام الأميركية، مما يزيد من علامات التقلص السريع في السوق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك صباح اليوم بالقرب من 75 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6% يوم أمس، فيما يتداول خام برنت عند 76 دولاراً للبرميل.

وأوضح معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات، وسيكون هذا السحب الأسبوعي الثامن على التوالي، وهو أطول سلسلة انخفاضات منذ يناير 2018، إذا أكدته الأرقام الحكومية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 

 

أسعار النفط
مكاسب
خام برنت
خام تكساس

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هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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