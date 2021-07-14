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صورة لشاب في جازان عام 1947م

منذ 4 ساعات
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صورة لشاب في جازان عام 1947م

التعليقات

مفصول بن مقطوع آل منتهي
مفصول بن مقطوع آل منتهي عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
وانا اللي كنت احسب انه بوب مارلي فرع الدرب
قرم
قرم عدد التعليقات : 191
منذ ساعة
يا ترى هل مازال حي.
او توفي؟؟
من سنه 1947
يعني اذا حي عمره الآن 74 سنه.
طبعا من تاريخ الصوره وليس من تاريخ ولادته.
يعني لو من تاريخ ولادته يمكن يكون عمره من 94 الى 100 سنه.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130621
منذ 25 دقيقة
شباب اول ماهو شباب هاالوقت ..

.. يازمان فات مااظنه يعود ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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