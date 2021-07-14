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إعفاء الصيدليات من طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية

منذ 3 ساعات
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إعفاء الصيدليات من طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمدت إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للأدوية.

وذكر التعميم، أنه "إشارة إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، حيث تم تعديل نص المادة 14 فقرة 2 في اللائحة السابقة، وذلك بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية".

وابتداء من 1 أغسطس، ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية اختيارية وليست إلزامية، بحسب الوطن.

وسيتم الاكتفاء بإضافة الترميز الرقمي ثنائي الأبعاد Data Matrix Code على عبوات المستحضرات، والمتضمن كافة معلومات التسجيل الخاصة بها، والمعتمدة من الهيئة بهدف تسهيل استخدام قراءتها عبر تطبيق "طمني".

الهيئة العامة للغذاء والدواء
المملكة
الادوية
الصيدليات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14701
منذ ساعة
كان عندي صيدلية برأس مال ٤٠٠ ألف ريال لم تستطيع البقاء في ظل الطفرات والتحورات والاندماجات والتكتلات فأغلقت .. زمن الوزير الله يمسيه بالخير أ.د. أسامة شبكشي
خالد
خالد عدد التعليقات : 1423
منذ 29 دقيقة
قرار غلط وبيفتح التضارب في الاسعار .
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 707
منذ 19 دقيقة
تو ما بدا اللعب با الأسعار
زائر
زائر عدد التعليقات : 4780
منذ 3 دقائق
طيب وش الحكمة من عدم وضع التسعيرة على العبوة وهذي تهم المستهلك .. صرت اشك والله ان بعض القرارات اللي تصير ولو نرجع بنحصل اللي ماسكين هذي الامور لهم منافع او عندهم صيدليات للاسف

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أحدث التعليقات

سلطان
ولاشي حاصل واتحدى واتحدى واتحدى اذا كان العمال تحت كفالة المقاول ايضا ان لم ين نفس المقاول متستر عليه ولا تلمون السعودي المتستر بسبب...
زائر
طيب وش الحكمة من عدم وضع التسعيرة على العبوة وهذي تهم المستهلك .. صرت اشك والله ان بعض القرارات اللي تصير ولو نرجع بنحصل...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: لَا *خَيْر * فِينا * وَ * لَن * يطيب * لَنا * عَيش *...
قرم
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان يارب.

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