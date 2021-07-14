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أم توأد طفلتها إرضاءًا لزوجها

منذ ساعة
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أم توأد طفلتها إرضاءًا لزوجها

القاهرة (صدى):
تجردت أم في مصر، من إنسانيتها، مقدمة على قتل طفلتها الرضيعة حية، وذلك إرضاءا لزوجها الذي طالما رغب في إنجاب الذكور فقط.

وكان زوج الجانية قد أبدى رغبته في إنجاب ذكر يحمل اسمه، ما دفعها لارتكاب جريمتها النكراء، حيث تخلصت من طفلتها الرضيعة بعد ولادتها بنحو 14 يوما، بإلقائها حية بخزان مياه.

وأخرجت الأم طفلتها بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة، وادعت وفاتها بشكل طبيعي، وهو ما شكك في صحته مفتش الصحة عند استخراج شهادة وفاة للمجني عليها.

وتوصلت التحريات إلى أن الأم تخلصت من ابنتها لعدم رغبة زوجها في إنجاب الإناث، وأنه غضب وثار عقب ولادتها.

مصر
جريمة
قتل
ام

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 27
منذ 56 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

ابو وليد
احلى خبر -- المشكله فريق ابو خرقه اللي صدر مشكلة الحكام المحليين وانهم غير عادلين كان قصده ذر الرماد في العيون ما كان قصده...
ابو وليد
من رضي ان يضحك عليه العقاريين ويبيعونه الصحراء الجرداء على اساس حي راقي وب 5000 ريال للمتر يستاهل ان يلعب عليه اي حنشل
faeiz1122
تافهين هالمشاهير كل ماتطلقوا شهروا بالزوج لأو الزوجة هذا دليل على تفاهتهم وسماجتهم وعقولهم الفارغه
faeiz1122
يعتبر مخالفة ولا مو مخالفة لارقيب و لاحسيب أغلب الملات اذا ماطلبتهم فاتورة أصلاً مايعطونك تبغاهم يكتبون الضمان فيها وإذا أشتكيت مين يبغى يسمع
faeiz1122
ذحين سؤال هل يجوز او لايجوز هنا ينتهي النقاش

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