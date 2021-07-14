أم توأد طفلتها إرضاءًا لزوجها

القاهرة (صدى):
تجردت أم في مصر، من إنسانيتها، مقدمة على قتل طفلتها الرضيعة حية، وذلك إرضاءا لزوجها الذي طالما رغب في إنجاب الذكور فقط.
وكان زوج الجانية قد أبدى رغبته في إنجاب ذكر يحمل اسمه، ما دفعها لارتكاب جريمتها النكراء، حيث تخلصت من طفلتها الرضيعة بعد ولادتها بنحو 14 يوما، بإلقائها حية بخزان مياه.
وأخرجت الأم طفلتها بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة، وادعت وفاتها بشكل طبيعي، وهو ما شكك في صحته مفتش الصحة عند استخراج شهادة وفاة للمجني عليها.
وتوصلت التحريات إلى أن الأم تخلصت من ابنتها لعدم رغبة زوجها في إنجاب الإناث، وأنه غضب وثار عقب ولادتها.