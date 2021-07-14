أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42006، العملة مقابل الريال الواحد 0.22624
- الدولار: 3.75120، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.73866
- دينار أردني: 5.29090، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.47231 مقابل الريال الواحد 0.08018
- دينار بحريني: 9.95126، مقابل الريال الواحد 0.10049
- الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062
-الدرهم المغربي: 0.41850 مقابل الريال الواحد 2.38950
- الجنيه المصري: 0.23911، مقابل الريال الواحد 4.18224