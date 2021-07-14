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تامر حسني: "عدى عليّا سنين مش لاقي أكل"

منذ 6 ساعات
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تامر حسني: "عدى عليّا سنين مش لاقي أكل"

القاهرة (صدى):
نصح المطرب المصري تامر حسني، الشباب بعدم الاستسلام لواقعهم، والسعي لتغييره متى أرادوا ذلك.

وقال تامر حسني في لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، موجها حديثه للشباب: "لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيره، لأنك مش تمثال، ومش شجرة، وينفع تروح كده وكده، وينفع تعافر والكلام ده حقيقي".

وأشار تامر حسني إلى أنه في بداية مشواره الفني تعرض لعقبات كثيرة، قائلا: "أحيانا كنت أسمع كلام مهين، وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي، ومعنديش مشكلة المهم أوصل".

وأضاف: "فيلمي الجديد “مش أنا” يناقش فكرة المحاولة ويوجه الشباب إلى كسر شماعة الظروف، وبوصل لرسالة في آخر الفيلم إن المشكلة في اللي معندوش طموح".

وتابع: "أنا كتامر حسني عدى عليا سنين مش لاقي أكل، وكان لازم أدور على طريق لأن كان قراري كتامر هوصل يعني هوصل".

مصر
تامر حسني
السينما

التعليقات

مفصول بن مقطوع آل منتهي
مفصول بن مقطوع آل منتهي عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
(عدى على سنين مش لاقي آكل) حقيقه من احلى واجمل اغاني الفنان تامر حسني ولازم كل يوم اسمعها وانا رايح ادور وظيفه وتذكرني بأغنية (مرت سنين وماكنش في ثلاجتي الا الميه) للفنان عبدالفتاح السيسي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14706
منذ 13 دقيقة
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مساكين ..
رااايق
راااجل أيه اللي مرتبط يااا الد لعاااادي *** ههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أحلى عرض من بومبا
د محمد ماجد بخش
على عكس الفنان اللي يقول حنا في خير ونعمة من قبل لا نخدم في الدولة
رااايق
الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ** مبروووك **

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