تامر حسني: "عدى عليّا سنين مش لاقي أكل"

القاهرة (صدى):
نصح المطرب المصري تامر حسني، الشباب بعدم الاستسلام لواقعهم، والسعي لتغييره متى أرادوا ذلك.
وقال تامر حسني في لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، موجها حديثه للشباب: "لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيره، لأنك مش تمثال، ومش شجرة، وينفع تروح كده وكده، وينفع تعافر والكلام ده حقيقي".
وأشار تامر حسني إلى أنه في بداية مشواره الفني تعرض لعقبات كثيرة، قائلا: "أحيانا كنت أسمع كلام مهين، وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي، ومعنديش مشكلة المهم أوصل".
وأضاف: "فيلمي الجديد “مش أنا” يناقش فكرة المحاولة ويوجه الشباب إلى كسر شماعة الظروف، وبوصل لرسالة في آخر الفيلم إن المشكلة في اللي معندوش طموح".
وتابع: "أنا كتامر حسني عدى عليا سنين مش لاقي أكل، وكان لازم أدور على طريق لأن كان قراري كتامر هوصل يعني هوصل".