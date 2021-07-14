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عبدالله الشريف يقصف جبهة سياسي تونسي دعا للتظاهر ضد تركي آل الشيخ

منذ 57 دقيقة
1713
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عبدالله الشريف يقصف جبهة سياسي تونسي دعا للتظاهر ضد تركي آل الشيخ

عادل الحربي (صدى):
لقن الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، درسًا، بعدما دعا الأخير لتظاهرات في الرياض وجدة، ضد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وكان المرتزق الهاشمي قد غرد بقوله: "مظاهرة سلمية واحدة في جدة أو الرياض، ترفع البطاقة الحمراء في وجه تركي آل الشيخ، كالتي تخرج في لندن، أو باريس، أو الرباط، أو واشنطن".

ورد الشريف موجها حديثه للهاشمي: "لسنا همج، ولسنا غوغائيين حتى ننجرف وراء عبث التظاهر".

وتابع: "نحن شعب أنعم الله علينا بقيادة فتحت كل أبوابها لمن له حاجة أو شكوى، انظر إلى همجية غربك في باريس، ولند،ن ماذا فعلوا في مظاهراتهم الحمقى في كل مرة يدمرون ما تبنيه حكوماتهم ".

واختتم الشريف حديثه ساخرا من الهاشمي الذي ظهر اسمه في الحراك السياسي بتونس بعد 2011م: "الحمدلله أن معالي تركي آل الشيخ فاقع مرارتك".

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تونس
المملكة
تركي ال الشيخ
عبدالله الشريف

التعليقات

شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 146
منذ 28 دقيقة
بيض الله وجهك يالشريف
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 171
منذ 12 دقيقة
كفو

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أحدث التعليقات

عبدالله
طيب
عبدالله
كفو
شمس الحقيقة
بيض الله وجهك يالشريف
زنجبيل
رجل حكيم من زمن أهل الطيبين راحوا اللي مثله و بقوا الطيبن من الشعب
اصفر وازرق يا حبي له
رحمك الله يا بو فيصل والرجال تعرف الرجال وماجد صنع نفسه بنفسه ولعبه وفنه وليس كمن صنعه الإعلام

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