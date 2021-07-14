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فهد الروقي : رسالتي للاعبين المحليين أنتم قدوة وتصرفاتكم تُقلد
منذ 18 ساعة
1585
1
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التعليقات
ناصح
عدد التعليقات : 1058
منذ ساعة
الملايين لعبت لعبتها بلعقول الله يحمينا من الفسق والفجور(....ففسقوفيها فحق عليها القول فدمرناه تدميرا)
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اوكيه ، قود فري قود ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اوكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب .. .. الفيديو ماهو شغاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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