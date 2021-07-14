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محمد الذايدي : قصاصات الصحف تستخدم حسب " الميول "

منذ 15 ساعة
1369
1

التعليقات

راي
راي عدد التعليقات : 1057
منذ ساعة
اولهم انت يامتعصب وحاقد على الاخرين,,,,,,,,,,

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أحدث التعليقات

عبدالله
الفن مجتمع عفن
شبح
عجوز شمطا منتهية الصلاحية واشباه الرجال كل واحد أطقع من الثاني
راي
اولهم انت يامتعصب وحاقد على الاخرين,,,,,,,,,,
البحر
من حقها دام شرع الله
البحر
من حقها دام شرع الله

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